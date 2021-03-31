«Умка-21» поражает размахом и удивляет зарубежные информагентства

Эффект достигнут, страны блока НАТО, судя по сообщениям ряда информагентств, впечатлила комплексная арктическая экспедиция «Умка-21». И неудивительно, ведь впервые в истории флота, три подводные лодки всплыли из-подо льда в ограниченном районе радиусом 300 метров

За безобидным и даже милым название этой арктической экспедиции «Умка-21» кроются едва ли самые масштабные учения войск в Арктике. Судите сами, в экспедиции задействовано более 600 военнослужащих и гражданского персонала и около 200 образцов вооружения, военной и специальной техники.

Выполнять задачи участникам похода приходится при экстремально низких температурах, несмотря на календарную весну в районе архипелага Земли Франца Иосифа и Земли Александры, где проходят учения, сейчас в среднем — минус 25–30 градусов по Цельсию.

Но для нашей авиации - это нормальная лётная погода. На полюсе пара МИГ-31 совершают дозаправку. По некоторым данным, истребители могут использоваться в качестве носителя гиперзвукового оружия «Кинжал». Эксперты утверждают, что ракете не страшны все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Но зрелищнее всего выглядит этот уникальный манёвр – одновременно, пробивая лёд в радиусе всего 300 метров, на поверхность всплывают три атомные подводные лодки.

Специалисты по военным вопросам уже посчитали, что подводные крейсеры способны запустить до 48 ядерных ракет, каждая из которых может нести несколько ядерных боеголовок. Поговаривают, долететь такие снаряды могут куда угодно. Такой щит Арктики, безобидным «Умкой» можно назвать только в шутку.