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День за днём с «Арктик-ТВ»20.12.17 19:30

«Умка» приглашает юных северян в гости

В преддверии праздников Мурманский областной кукольный театр радует юных зрителей новогодними премьерами. Ребята мурманской школы встретились с белым медвежонком Умкой и узнали, что такое настоящая дружба.

Умӄы́ - так на чукотском языке называют белого медведя, но герой советского мультфильма не только поэтому получил такое имя. Он любознательный, с интересом  относится к урокам мамы-медведицы и быстро всё схватывает налету. К репетициям спектакля  кукловоды  приступили  3 недели назад и уже готовы порадовать зрителей постановкой.

- В первую очередь, это всё-таки новогоднее представление, - говорит Дарья Захарова, актрисы кукольного театра. - Мы хотим порадовать детей, чтобы перед Новым годом было  хорошее настроение у всех -  и у родителей, и у детей.

Режиссер Петр Васильев не отступал от оригинального текста, а наоборот,  старался во всём отразить  эпоху советского времени. В спектакле звучат знакомые детские песни, в декорациях можно заметить транзисторные радиоприёмники тех времён. Сюжет такой же, как и в мультфильме: мальчик и медвежонок, такие разные, но смогли подружиться.  

Окунуться в сказку, отправится в полярное путешествие и узнать, что такое настоящая дружба, маленькие жители Заполярья смогут с 22 декабря и до 14 января 2018 года. А в малом зале для малышей от 2 до 4 лет покажут премьерный спектакль «Когда родился Дед Мороз»

 

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