УМКА: Про новогоднюю традицию в Дании - Ева Плахутина

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Здравствуйте, уважаемый Д. О. Вернер! В упомянутом Вами общероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) нет такого понятия и определения "специалист Комментарий к новости: В Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева

Д.О. Вернер Уважаемая Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска"! А "специалист экстра-класса в области педагогики" - это по ОКПДТР ОК 016-94 как значится? Комментарий к новости: В Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева