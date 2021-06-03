«Умная гостиная» - Мурманский областной художественный музей продолжает развивать цифровые технологии

Сотрудники музея презентовали «Умную гостиную». В этом зале можно будет познакомиться с оцифрованными картинами, историческими данными и даже поиграть.

Пандемийный 2020-й для Мурманского областного художественного музея оказался годом очень продуктивным. Специалисты учреждения разработали несколько приложений для мобильных телефонов, которые помогут посетителям познакомиться с искусством и узнать для себя много нового. Но внедрение цифровых технологий в работу музея началось гораздо раньше.

Ирина Костянова, заместитель директора по музейной работе Мурманского областного художественного музея: «У нас есть приложение, которое мы разработали в 2019 году. Например, «Кто художник». Но, опять же, мы его начинали как приложение, оно было запущено, когда мы использовали материалы всероссийских музеев. А потом, в последствии, мы использовали, переработали на наш музейный материал, на наше фондовое собрание, что очень важно».

Таких приложений - 5. Теперь они объединены в единую концепцию «Умной гостиной». Также в музее можно ознакомиться с историей и биографией мурманских художников, узнать о ряде творческих проектов. Например, о «Группе Арктика». Это творческое объединение с 1978 года по 1986-й участвовала в арктических морских походах. Художники, входившие в группу, в итоге создали немало замечательных картин.

Ирина Костянова, заместитель директора по музейной работе Мурманского областного художественного музея: «Для нас очень важно, как в современном искусстве, расширить рамки музея и предложить молодому посетителю наши экспозиции совершенно с другой стороны».

Некоторые из представленных в «Умной гостиной» материалов удалённо не посмотреть. Для знакомства с ними нужно прийти в музей и поработать за установленными здесь моноблоками. Таким образом, учреждение планирует не только расширить горизонты познаний у людей, интересующихся искусством, но и привлечь новых посетителей.