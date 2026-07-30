Умники и умницы: в региональном Министерстве образования и науки озвучили результаты итоговой государственной аттестации

Выпускники 2026 года приятно удивили педагогов и родителей.

9 июля завершился основной период государственной итоговой аттестации. Для её успешного прохождения выпускникам 11-х классов в 2026 году нужно было сдать экзамен по двум обязательным предметам: русскому языку и математике базового или профильного уровня. Остальные предметы участники выбирали по своему желанию.

Елена Зубрицкая, заместитель министра образования и науки Мурманской области: «В ЕГЭ приняли участие 3097 человек. Половина выпускников выбрала два экзамена для сдачи. Часть выпускников сдавала три экзамена, расширяя себе возможности выбора для поступления в вуз».

Возросло внимание выпускников к естественно-научным предметам: профильная математика, физика, информатика, биология и химия. Доля сдавших по ним экзамены составила более 38 процентов, что выше среднего значения по стране. Также в этом году школьники региона поставили рекорд - 43 участника ГИА получили 100 баллов. Это лучший итог за последние десятилетие, а по сравнению с прошлым годом стобалльников больше в два раза. В целом доля высоких результатов выросла.

С 3 сентября по 25 сентября 2026 года продлится дополнительный период итоговой аттестации. Проведут ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня для одиннадцатиклассников. А для выпускников 9 классов, у которых не получилось сдать экзамены, проведут ОГЭ по русскому и предметам по выбору.