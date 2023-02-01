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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.02.23 19:30

«Умные остановки» радуют северян и москвичей. Но не всех

Недавно в столице Заполярья появились новые места ожидания общественного транспорта – «Умные остановки», которые отвечают современным стандартам. Журналисты «Арктик-ТВ» поинтересовались у северян, а что они думают на этот счёт?

- Вот, иду, устала, очень тепло, хорошо посидела. Пошла опять.

– А какие ещё преимущества здесь есть для вас?

– Я очень много хожу, поэтому на каждой остановочке останавливаюсь, посижу. Очень тепло, хорошо.

– А гаджеты заряжаете, например, мобильные телефоны?

- Нет, нет. Этим я не занимаюсь.

– Вот хотелось бы ещё больше таких остановок в городе?

– Конечно. Я живу в восточном районе, у нас такие маленькие и старенькие ещё остановки, а в городе очень хорошо, начиная от Детского мира. Спасибо большое нашему губернатору.

***

- Замечательные остановки.

– А что вам конкретно в них нравится?

– Достаточно удобная остановка, есть табло, есть крыша. А по большому счёту, мне не очень понятно вообще, что такое тёплая остановка! Я что, должна раздеваться там? Я одета тепло. Мне она не нужна, мне нужно чтобы было где спрятаться от ветра и от осадков.

– Смотрите, там и телефон можно зарядить.

- Мне нет необходимости, я это делаю дома.

– А как вы считаете, таких остановок надо, чтобы больше было в городе?

– Я считаю, что достаточно того, что есть. Менять те, которые у нас в районе на Скальной, смысл? Я не вижу этого смысла. По большому счёту, это достаточно большие затраты и абсолютно ненужные, так уже будем говорить. 

***

- Я из пригорода и желательно, чтобы и в пригороде нормальные тёплые остановки сделали.

- А что для тебя тёплая остановка, что в ней должно быть?

– Это закрытое помещение, в котором должны быть обогреватели, которые согревают людей зимой и осенью, когда холодно. Необязательно чтобы можно было подзарядить телефон, главное, чтобы тепло было!

***

- Нам очень нравится, это очень удобно для людей, особенно в холодную погоду. Мы очень довольны.

– Смотрите, там можно гаджеты подзарядить.

– Прекрасно, молодёжь всегда сидит и всё подзаряжает, так что это прекрасно.

***

- Остановки хорошие, правда слышал, что бабушки ругаются, что холодно ногам бывает, когда стоишь. Бывают немножко некорректно работают, например, время показывают не то, дату. Табло сбито немного.

***

- Вы знаете, я считаю, что это прекрасно, когда есть тёплые остановки! Это забота о гражданах города.

– А как вы думаете, чтобы остановка была максимально комфортной для человека, что в ней должно быть?

– Думаю, что лавочки, чистота, обязательно урна и красота.

– А вы сами откуда?

– Из Москвы.

- А там есть такие остановки?

– А вы знаете, нет. Мы не встречали пока таких у нас.

– А хотели бы, чтобы такие были?

– Конечно, тем более сейчас бывает то холодно, то жарко.

- Там можно телефон зарядить или электронное табло. Это нужно?

– Обязательно, это тоже очень хорошая идея, я думаю. Бывают экстренные ситуации, когда взял шнур, подсоединил, поговорил с кем надо. Это хорошая идея на самом деле.

***

- Знаете, я никогда не видела нигде лучше. Лучше нашего нет даже за границей.

- У нас самые лучшие остановки?

– Да, у нас самые лучшие.

***

- Я считаю, что т тёплые остановки это очень хорошее решение было нашего мера, потому что это очень полезно. И табло очень полезное, когда долго ждёшь троллейбус или автобус.

– А ты хотел бы, чтобы такие остановки во всех уголках региона нашего были?

– Я хотел бы, чтобы они были везде, не только в нашем регионе. По всей России.

***

- Знаете, очень удобная вещь: и погреться можно, и телефон подзарядить.

 

Комментарии

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