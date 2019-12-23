Умный дом, телемедицина, дистанционное образование - Мурманская область пользуется технологиями будущего

Высокоскоростной мобильный интернет, возможность звонить через WI-FI, сеть специально для умных устройств - всё это приходит в крупные города и небольшие посёлки Мурманской области. Корреспондент «Арктик-ТВ» разобрался, какие цифровые технологии в уходящем году изменили жизнь жителей Мурманской области.

Устойчивый мобильный интернет сегодня – это не только фото в соцсетях или онлайн-просмотр сериала. Современные технологии позволяют работать, учиться и консультироваться с врачом, буквально, не вставая с дивана.

Максим Смирнов, студент: «Раньше я часто пользовался смартфоном, чтобы заказывать различные вещи из интернет-магазинов, заказывал такси из приложения. А недавно я начал изучать английский язык и записался на курсы онлайн. И это на самом деле удобно, потому что я не трачу время на передвижения по всему городу, не привязываюсь ко времени. Это просто. Я недавно ехал домой на автобусе, попал в большую пробку и изучал английский прямо в автобусе».

Для жителей городов Мурманской области смартфон давно превратился в единое устройство для решения повседневных задач – от заказа товаров до получения госуслуг. Северянам из небольших муниципалитетов и посёков доступ к мобильному интернету даёт возможность пользоваться современными сервисами наравне с тем, кто живёт в крупных городах. Тем самым решается проблема цифрового неравенства.

Татьяна Пучкова, мурманчанка: «С помощью мобильного интернета в основном я ищу материалы для работы. Также пользуюсь, например, госуслугами. Например, недавно подала заявку с помощью смартфона на получение загранпаспорта. И в назначенное время просто пришла и забрала его, без каких-либо очередей. А в свободное время смотрю фильмы, читаю новости».

Цифровые технологии становятся доступнее жителям Заполярья. Например, компания МТС за год расширила сеть более чем на 10%. Запуск новых базовых станций позволит усилить связь для 450 тысяч жителей в более чем в десятке населённых пунктов региона: Мурманске, Мончегорске, Североморске, Кандалакше и других населённых пунктах Заполярья.

«Подводя итоги года, мы видим, что на фоне роста мобильного трафика год от года, также увеличивается количество жителей региона, которые для решения своих повседневных вопросов используют цифровые сервисы, - комментирует Оксана Терехова, директор филиала МТС в Мурманской области. - Это говорит о том, что мы работаем не зря, а жители видят результат нашей работы. Поэтому мы и в будущем будем продолжать развивать свою инфраструктуру, продвигать цифровые сервисы для того, чтобы в Мурманской области были все возможности стать передовым цифровым регионом».

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