Унесённые потоком на улице Старостина

В социальных сетях появилось видео с авторегистратора, запечатлевшего, как потоки воды хлынули вниз по улице Старостина в Мурманске. В объектив камеры попали двое пешеходов - женщина с ребёнком, которые пытались перейти дорогу. Форсировать бурный поток воды им не удалось. Напором пешеходов сбило с ног и протащило несколько метров по проезжей части.

Пострадавших ищет следственный комитет. Следствие намерено дать правовую оценку оперативности действий должностных лиц коммунальных служб.