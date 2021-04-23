Уничтожили 10 целей

Зенитчики Кольской дивизии вооруженные комплексами С-300 противовоздушной обороны Северного флота отлично показали себя во время учений на полигоне Ашулук в Астраханской области.

В условиях сложной помеховой обстановки они уничтожили около 10 целей. Основные усилия военнослужащих ПВО Северного флота были направлены на поражение ракет-мишеней, которые действовали, имитируя средства воздушного нападения условного противника различных типов - от самолётов до крылатых ракет.

Радиотехнические подразделения во время учения отработали задачи по обеспечению контроля воздушной обстановки и выдаче целеуказаний зенитным подразделениям.

На втором этапе расчёты отрабатывали маневры смены позиции, противодействие условным диверсионным группам и преодоление зараженных участков местности на марше.

Всего в тактическом учении дивизии ПВО Северного флота на полигоне Ашулук были задействованы 600 военнослужащих и более 60 единиц боевой и специальной техники.

В настоящее время военнослужащие и техника совершают перебазирование в пункты постоянной дислокации.