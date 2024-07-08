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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.07.24 19:30

Уникальное событие: на ферме в посёлке Молочном впервые родился альпака

Это неожиданное прибавление вызвало радость не только у сотрудников фермы, но и северян. Познакомиться с новым жителем нашего края решили Кристина Харатова и Данила Клепиков.

Этому плюшевому малышу всего неделя от роду. Его белоснежная мама Алегра и папа с пушистой шевелюрой Аль Пачино впервые стали родителями, несмотря на то что уже много лет живут на ферме под Мурманском. Событие, скажем, прямо уникальное - первый жеребёнок, рожденный за Полярным кругом.

Ольга Сахарова, главный экскурсовод фермы: «Малыш чувствует себя прекрасно, он активный. Недавно мы познакомились с папой. Это был не быстрый процесс. Их разделяли, потом маму с малышом подсадили к папе. Первое знакомство у нас было, оно прошло прекрасно».

Сотрудники фермы признаются, что появления малыша на свет не ждал никто из них. Дело в том, что мама Алегра никак не изменилась за время беременности внешне или в привычках, да, и для утепления ей в этом году решили не сбриваться шерстку. А во время одной из экскурсий неожиданно случились роды.

Ольга Сахарова, главный экскурсовод фермы: «Одна девушка заметила процесс рододеятельности. Я, как обычно, провожу экскурсию: здесь находятся альпаки, давайте с ними познакомимся. И одна из девушек говорит: «А это нормально, что у альпаки голова торчит? И естественно, первые мои действия, как зоотехник, сразу экстренно останавливать экскурсию и принимать рододеятельность. Это всё произошло на моих руках».

Мама Алегра успешно родила своего первого и здорового малыша. Сейчас он питается только её молоком. А когда подрастёт, будет вместе с родителями получать вкусный корм. Сотрудники фермы признаются, что малыш ни на минуту не отходит от мамы. За родительской заботой наблюдают не только люди, посещающие ферму, но и её другие обитатели – овцы, козы, кролики, и яки. Все они живут дружно.

Сейчас к малышу приковано особое внимание. К людям он не боится выходить вместе с родителями, питается хорошо, бегает игриво и с удовольствием.

Имя пока альпачонку не придумали, но сотрудники признаются, что будут благодарны, если мурманчане помогут его выбрать. Мы, например, увидев малыша, предложили имя Адам.

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