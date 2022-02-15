Уникальную пожарную часть открыли в Белокаменке

Новое подразделением посетил начальник регионального МЧС Руслан Назаров.

Все силы и средства открывшейся пожарной части направлены на защиту объектов завода «НОВАТЭК-Мурманск» и близлежащего села Белокаменка. Новое подразделение не только современное, но и уникальное, во-первых, коллектив пожарной части работает вахтовым методом - 45 дней сотрудники находятся на работе, а после 45 дней отдыхают, во-вторых, она представляет нераспространённый в нашей стране вид пожарной охраны – частный.

Также при проектировании и строительстве пожарного депо учитывались все необходимые требования, среди которых приобретение современного и качественного оборудования.