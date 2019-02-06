Уникальные экспонаты творчества саами выставили в музее

В Мурманском областном краеведческом музее открылась традиционная выставка «Национальный костюм народа саами», приуроченная к Международному дню этого северной народности.

В большом выставочном зале музея собрались несколько десятков человек, среди которых и представители саами, и мурманчане, и туристы из Азии. Каждый из сегодняшних гостей проявил повышенный интерес к быту и обычаям коренного народа Севера. Организаторы выставки собрали самые интересные образцы национальной саамской одежды из этнографической коллекции фондов музея и частных собраний.

- Здесь представлена саамская тематика: история, быт, культура. Тем для рассказа очень много, - говорит Елена Химчук, директор Мурманского областного краеведческого музея. - В прошлом году мы рассказывали о селе Варзино, до этого мы выставляли на всеобщее обозрение экспонаты саамской письменности и литературы. В этом году решил показать традиционный народный саамский костюм, потому что он уникален, он особенный, он интересен с точки зрения и его создания, и его истории.

Несмотря на то, что представителей этой этнической группы осталось в Мурманской области мало - меньше двух тысяч, саами до сих про чтят традиции, хранят культуру своего народа. Например, женщины шьют одежду и украшают её узорами по старинным традициям. Как и в исконно русской вышивке, в саамских узорах тоже скрыт глубокий житейский смысл.

- Это мой костюм, который я сама сделала: шила, вышивала. Шамшуру (традиционный головной убор замужних женщин. – Авт.) я вышивала с рисунков своей бабушки, - рассказывает Ирина Сыса, саами. - У неё была практически такая же шампура, только бисер был меньше и, рисунок поэтому уменьшался. На моём костюме меньше элементов, чем на бабушкином. Саамы используют в узорах четыре цвета: красный, зелёный, жёлтый и синий, которые обозначают синий - небо, зелёный - трава, жёлтый - солнце, красный – огонь.

Увидеть уникальные экспонаты выставки можно до 11 февраля на четвёртом этаже краеведческого музея. Экскурсоводы обещают рассказать о быте и традициях коренного народа севера не хуже, чем саамы.