Уникальные и удивительные рекорды 2022 года: от самой большой клубники до самого маленького подростка

В Чикаго открылся роскошный отель для кроликов – первый в своём роде. Там пушистым животным даже делают массаж и читают книжки.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Мария Рябенкова.

ООН наградила программу по восстановления морской среды в Абу-Даби. В рамках проекта возрождают заросли водорослей, коралловые рифы и мангровые леса. Ещё одна цель экологов – сохранить популяцию редких дюгоней.

Новые стеклянные барьеры установили для защиты от воды исторической базилики Святого Марка в Венеции. Их разработали, чтобы сдерживать паводки высотой до метра 10 сантиметров. Это поможет спасти драгоценные мозаику и мраморные колонны церкви от разъедающего воздействия солёной воды.

Австралийские дикие лошади находят новые дома в штате Квинсленд. Там работает организация, которая пытается изменить отношение в стране к этим животным, которых называют брамби.

В зоопарке в столице Пакистана отпраздновали день рождения двух слонов. На праздник пришли школьники и правительственные чиновники.

На юге Индии готовятся к индийской «корриде» – джалликатту. Эти многовековые состязания не раз пытались запретить.

В Чикаго открылся роскошный отель для кроликов – первый в своём роде. Там пушистым животным даже делают массаж и читают книжки.

В бразильском городе Сан-Паулу открылось колесо обозрения. Оно самое высокое в Латинской Америке.

Один из ресторанов Лос-Анджелеса надеется создать новый тренд – низкокалорийную пиццу толщиной с листок бумаги. Есть её можно, только свернув в трубочку.

От самой большой клубники до самого маленького подростка. Какие уникальные и удивительные рекорды установили в мире в 2022 году – давайте посмотрим.

Ювелиры и художник объединились, чтобы создать эксклюзивную коллекцию драгоценных камней. Она представляет собой самые маленькие в мире произведения искусства на бриллиантах.

Аукционный дом «Christie's» продаёт ценные книги и рукописи. Среди лотов – военное письмо короля Генриха VIII и ноты, написанные собственноручно Моцартом в возрасте 17 лет.