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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.01.19 19:30

Уникальные иконы из бересты хранят тепло и чистоту русских берёз

Иконы из бересты, украшенные бисером и драгоценными камнями, церковную утварь, посуду и другие шедевры современного православного искусства можно увидеть на выставке в краеведческом музее.

Мастер Ольга Кирина вместе с мужем уже больше 20 лет занимаются созданием икон из бересты. Материал заготавливают в Сибири. Сегодня работы мастеров и другие экспонаты христианского творчества можно увидеть в краеведческом музее Мурманска, где в преддверии  праздника Крещение Господне состоялось торжественное открытие выставки «Шедевры современного православного искусства России».

- Я долго искала себя и случайно в храме, или, скорее, в церковной лавке я увидела маленький образок, - вспоминает Ольга Кирина, автор художественных работ. - Образок был берестяной. Тогда я и поняла, что икону можно сделать из бересты, чтобы можно было подойти к ней, как в храме, рассказать о горестях, о печалях, поделиться радостью.

Торжественное культурное событие в столице Заполярья состоялось по инициативе благотворительного фонда имени Фёдора Ушакова и фонда «Достойно Есть». Главная цель, по словам организаторов, сохранить многовековые традиции, показать невероятную красоту церковных произведений искусства.

- Мне представляется очень важным, чтобы молодое поколение сохраняло и приумножало традиции предыдущих поколений, - отметил Игорь Николаев, руководитель благотворительного фонда культурных и социально-значимых инициатив имени Святого Праведного воина Фёдора Ушакова.

Мастера верны православным традициям и канонам, наверное, поэтому от икон, выставленных в экспозиции,  невозможно отвести глаз. В выставочном зале царит особая атмосфера. Уникальность работ в том, что в них сочетаются старинные и новые технологии. «В этих работах отражена и сохранена вся главная традиция православия и русской культуры, которые, наверное, неотделимы друг от друга, - отмечает Инна Погребняк, заместитель губернатора Мурманской области. - Художники с такой любовью изобразили здесь лики святых, разные библейские мотивы, может быть, какие-то сюжеты из жизни святых, что всем становится понятно, что Бог - есть любовь».

Современные иконы, украшенные бисером, жемчугом и драгоценными камнями, иконы из фарфора, церковную утварь и посуду уже увидели жители посёлка Умба и флотской столицы. Фотоотчёту с состоявшихся выставок в новой экспозиции краеведческого музея отвели отдельный стенд. «На фотографиях видно, какой большой интерес вызвали эти экспонаты, - говорит Светлана Ефремова, ответственный секретарь епископа Североморского Митрофана по связям с общественностью. -  Мы не ожидали такого эффекта. Казалось бы, маленький посёлок Умба, а выставку посетило более 600 человек, из них было очень много детей, которые интересовались работой мастеров.  Ольга Кирина провела мастер-класс с детьми.

Прикоснуться к произведениям православной культуры и посмотреть на произведения искусства можно до 30 января.

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