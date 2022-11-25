Уникальные марки и конверты из серии «Арктический туризм» пометили «хвостом кита»

Церемония памятного гашения почтовых марок специальным почтовым штемпелем первого дня в рамках серии «Арктический туризм. Село Териберка Мурманской области» состоялась в стенах Мурманского областного краеведческого музея. В этот раз штемпель особенный и воспользоваться им можно только сегодня, так как дата на нём не меняется.

Региональное отделение «Почты России» не перестает удивлять. Служба выпустила уникальные марки и конверты из серии «Арктический туризм». В этот раз они посвящены поморскому селу на краю света – Териберке.

Артур Берекетов, заместитель директора по коммерции УФПС по Мурманской области АО «Почта России»: «На марочных блоках можно увидеть виды Териберки, штемпель имеет уникальный формат, на нём нет нумератора - не меняется дата гашения. Данный штемпель уникален - единственный в своём роде, он используется в течение одного дня».

Памятный художественный штемпель с хвостом кита делает почтовую продукцию уникальной и вносит особый вклад в филателию не только нашего региона, но и всей страны.

Артур Берекетов, заместитель директора по коммерции УФПС по Мурманской области АО «Почта России»: «Аналогичные торжественные гашения сегодня проходят в пяти городах нашей страны. Параллельно с Мурманском сегодня происходят специальные гашения в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Пензе и Красноярске».

Тираж марок – 5 тысяч экземпляров. Разработкой изображения на них занималась студия Артемия Лебедева. Сделана картинка с расчётом на то, чтобы привлечь в регион туристов. Да, и оправить такую марку в качестве подарка будет не стыдно.

Елена Собашникова, директор Мурманского областного краеведческого музея: «Специальное гашение действительно очень значимое событие для нашего региона и для Мурманского областного краеведческого музея. Хочу обратить внимание на то, что такое мероприятие уже проводилось в стенах музея и в принципе очень символично, что «Почта России» обращается к нам для того, чтобы важное с исторической точки зрения событие состоялся в краеведческом музее, который как раз занимается сохранением и популяризацией истории региона».

Краеведческий музей – точка притяжения туристов, с него можно начинать знакомство с Арктикой. Для этого здесь есть все необходимое – экспозиции как классические, так и интерактивные. Можно поближе познакомиться в стенах учреждения и с филателией.

Елена Собашникова, директор Мурманского областного краеведческого музея: «Этот экспонат - первый конверт и серия марок конечно же важен для нашей коллекции музейной, у нас большая коллекция марок и данный экземпляр займёт достойное место».

Если вы не усели на спецгашение, то приобрести конверты и марки из серии «Арктический туризм» можно в центральном отделении «Почты России» в Мурманске.