Уникальные операции на сердце провели в Мурманске

Уникальные для нашего региона операции провели в Мурманской областной клинической больнице им. Баяндина. Пятерым пациентам установили искусственные биологические протезы клапана сердца самым прогрессивным на сегодняшний день методом.

В этой небольшой баночке находится то, что может, без преувеличения, спасти человеку жизнь. Искусственный биологический протез больше похожий на горлышко бутылки, обтянутое сеткой, способен заменить пораженный клапан сердца.

Леонид Марченков, заведующий отделением рентген-хирургических методов диагностики и лечения в ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина: «Без всяких разрезов, через кожу в паховой области доводится до места позиционирования клапан, раскрывается, восстанавливается нормальный кровоток в аортальном клапане новом».

Вот так просто заведующий отделением рассказывает об уникальнейшей операции. Такой высокотехнологичный метод лечения показан пациентам с выраженным аортальным стенозом, или проще - сужением аорты.

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области: «Эпидемиология, то есть частота выявления аортальных стенозов, возрастает с возрастом и каждые 10 лет после 65-летнего возраста примерно удваивается. До 65 лет в среднем у 25% пожилых людей встречается, после 65 лет - больше 25%, а уже после 70 - порядка 50%».

Любое вмешательство в организм возрастных пациентов может стоить им жизни. Щадящая, в сравнении с полостной операцией, технология помогает избежать осложнений и продлить людям жизнь, а также улучшить её качество.

Манолис Чармадов, сердечно-сосудистый хирург: «Этот метод, альтернативный, для этих пациентов был придуман специально – панаскатеторное протезирование, когда на пациенте, зачастую без наркоза, выполняется прокол, подводится клапан».

Дмитрий Гапонов, врач рентгенэндовоскулярной диагностики и лечения «Мы видим, как тяжелый пациент, который не может перенести традиционную хирургию, становится на ноги буквально за сутки».

После этой операции пациент проводит в реанимации под наблюдением не больше суток - уже на следующий день его переводят в палату, он может полностью обслуживать себя, вставать, общаться с родственниками.

Игнат Березовский, пациент: «Я уже дышу без отдышки, мне намного лучше, чем было до операции».

Игнату Николаевичу повезло оказаться среди пятерых пациентов, которым первыми в регионе провели высокотехнологичную операцию. Сейчас мужчина готовится к выписке, дома его ждут жена, сын и невестка. Благодаря своевременной помощи врачей он сможет спокойно продолжить работать и понянчить долгожданного внука, который скоро появится на свет.