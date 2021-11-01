Уникальный дизайн-код для Териберки разработала команда Артемия Лебедева

В течение долгого времени специалисты приезжали в Териберку в разные сезоны года, чтобы узнать мнение местных жителей, изучить природные объекты, а также историю села. Эти усилия не прошли даром.

Териберка стала любимым местом отдыха не только для северян, но и для многочисленных туристов. Сюда приезжают путешественники со всех точек мира, чтобы в живую увидеть уникальную природу, «поймать» северное сияние, прочувствовать атмосферу «Левиафана». Часто гостиницы поморского села оказываются переполнены, а на зимние праздники бронировать номера необходимо и вовсе за несколько месяцев. В связи с растущим туристическим потоком было принято решение полностью преобразовать Териберку. Над новым дизайн-кодом работала студия Артемия Лебедева.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Студия, которая работала над этим проектом, провела очень много времени в разные сезоны, изучали исторический контекст, архивные данные Териберки, существующий сейчас ландшафт. Мне показалось, что аудиторией из бизнеса, местных жителей было принято позитивно».

Замысел архитекторов строится на синтезе современных технологий, функциональности и бережного отношения к флоре и фауне старого поморского села. Благодаря дизайн-коду Териберка должна превратится в комфортное и уютное место отдыха для туристов и, конечно, местных жителей.

Ирина Арон, руководитель проектов студии Артемия Лебедева: «Мы постарались разработать дизайн-код таким образом, чтобы он затрагивал не только тех, кто сюда приезжает, но и тех, кто здесь живёт, чтобы они почувствовали, что и о них заботятся тоже, чтобы они за своим местом ухаживали, где они живут, понимали и гордились».

Териберка станет опрятнее и гармоничнее за счёт свода рекомендаций и правил, который призывает владельцев и арендаторов учреждений придерживаться единого подхода к архитектуре зданий и сооружений, оград, элементов благоустройства, навигации и рекламных вывесок.

Игорь Абаносимов, индивидуальный предприниматель: «Я готов предоставить свой объект для сближения и апробирования нового дресс-кода Териберки для того, чтобы он был, существовал и был какой-то образец. Мне всё понравилось».

Среди рекомендаций - использование природных цветов и натуральных материалов: дерева и камня. В качестве примера жителям предложены линии сочетаемости оттенков для оформления зданий.

Елена Крывонос, глава муниципального образования Териберка: «Я сторонник естественных материалов».

После всех стадий согласования дизайн-код должен стать частью правил благоустройства территории сельского поселения Териберка и правил охранной зоны.