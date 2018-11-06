Уникальный общественный музей Мончегорска празднует юбилей

15 лет исполняется уникальному в Кольском Заполярье общественному музею «Дети Великой Отечественной войны» В канун юбилея съёмочная группа «Арктик-ТВ» встретилась с его создателем и бессменным руководителем, депутатом Совета депутатов города Мончегорска.

Самое трагическое и кровавое событие в новейшей истории страны - Великая Отечественная война глазами её самых юных очевидцев - детей войны. Эти годы навсегда оставили трагический след в их судьбах. На основе их воспоминаний и по крупицам собранной заботливыми руками неутомимого энтузиаста Ларисы Батраковой и её соратников уникальной для Кольского Заполярья экспозиции в городе металлургов уже полтора десятка лет работает музей «Дети Великой Отечественной войны».

- Экспонаты появились в процессе деятельности, направленной на сохранение памяти о детях войны, на привлечение внимания к этой категории людей, - рассказывает Лариса Батракова, директор музея «Дети Великой Отечественной войны» г.Мончегорска.

Идея создания музея принадлежит Ларисе Петровне. Она с трудом разыскивала экспонаты по всей стране, вкладывала собственные средства. Главная цель - оставить будущим поколениям живую память о страшном времени. Педагог по профессии, она прекрасно понимает значение музея для воспитания молодёжи. «Во время экскурсий я больше всего обращаю внимание на свидетельские документы, - рассказывает Лариса Батракова, директор музея «Дети Великой Отечественной войны» г.Мончегорска. – Например, у меня есть газета от 7 мая 1945 года о чудовищных преступлениях фашистов в Освенциме. Сегодня идут споры о том, а кто первым освобождал Берлин, а вот такие подлинные документы и раскрывают нам всю эту историю. И не надо ничего додумывать и домысливать, там всё написано».

За эти годы ребятами под руководством Ларисы Петровны проведены десятки исследований. Ею и её соратниками написаны книги, переложены на бумагу рассказы о трагедии и подвиге сотен жителей города, истории целых семей.

Экскурсии, которые с особым трепетом уже 15 лет проводит Лариса Батракова, неизменно трогают души людей вне зависимости от их возраста.

Музей по праву зовут живым, здесь максимально доподлинно воссоздан быт тех лет, что даёт ощущения погружения в годы прошлого столетия. Здесь неизменно много гостей, это своего рода клуб, сообщество по интересам. И именно музей стал основой для создания в Мончегорске общественной организации «Дети Великой Отечественной войны».

В момент открытия музейный фонд начитывал всего несколько десятков экспонатов, сейчас их более тысячи. Это уникальные письма, документы, личные вещи. Бережно хранится чудом уцелевший крохотный кусочек чёрного хлеба военных лет - дневная норма, спасавшая от голодной смерти. Волонтеры признаются, каждый экспонат бесценен.

- Такое ощущение, что мы добыли слиток, добыли слиток золота, потому что этот экспонат на вес золота, - говорит Галина Якименко, волонтёр музея.

Единомышленников у Ларисы Батраковой и её команды с каждым годом становится всё больше. Есть среди них и крупные компании Мончегорска и Мурманской области, которые помогают музею. Больше становится и гостей, приезжают даже из других регионов. Лариса Петровна щедро делится опытом. Она мечтает, чтобы он стал фундаментом для создания подобных музеев по всей стране. А ещё Лариса Батракова и «Дети войны» давно хотят открыть в Мончегорске памятник женщине-матери, подвигом которой во многом ковалась Победа.