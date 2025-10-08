Уникальный опыт региона по реализации комплексного плана развития «На Севере – жить!» представлен в Москве на II Международном симпозиуме «Создавая будущее»

На международном симпозиуме «Создавая будущее» губернатор Мурманской области поделился историей создания стратегического плана «На Севере — жить!» и тем, как он притворяется в жизнь.

В рамках пленарной дискуссии «Социальное проектирование» глава региона представил уникальный опыт региона по реализации комплексного плана развития «На Севере – жить!» на II Международном симпозиуме «Создавая будущее». Он проходит в Москве в эти дни.

Участниками форума стали 7 тысяч человек из более чем 85 стран, а также всех субъектов России. Это политики, учёные, архитекторы, дизайнеры и деятели искусства. «На Севере - жить!» стал одним из самых узнаваемых слоганов, даже Международном арктическом форуме с участием президента Владимиром Путиным, который провели в Мурманске этой весной.

Губернатор Мурманской области отметил, что благодаря реализации программы «На Севере – жить!», впервые с 1989 года остановился отток населения из региона. В область активно приезжают новые жители и туристы. Губернатор подчеркнул, что своим успехом проект обязан не только эмоциональной составляющей, но и конкретному плану, который пересматривается каждый год в соответствии с запросами жителей региона.