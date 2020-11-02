Со 2 октября в Мурманской области приостанавливается планова диспансеризация северянВ Мурманской области продолжают работать дополнительные сервисы по вопросам коронавирусной инфекции
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.11.20 19:30

Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» побывал в Мурманске

8 вагонов, в каждом из которых показывается одна из основных вех Великой Отечественной войны. Совершить путешествие на несколько десятков лет назад смогла и наша съемочная группа.

Довоенное время. За окном мирная жизнь. Обычный вокзал, солнечный летний день. Пассажирский вагон, в котором едут самые разные люди: инженеры, пионеры, летчики. Кто-то читает книгу, кто-то беседует и играет в шахматы. Никто из них даже не подозревает, что остаются последние часы   мирного времени. Но стоит перейти в соседний вагон, и ты понимаешь, что попал в страшный 1941 год.

Каждый вагон в этом поезде – своего рода вехи войны. Вот, например, окоп. Здесь прячутся от обстрела и бомбежек солдаты. А это, пожалуй, самая страшная часть выставки. Товарный поезд, в который немцы загоняли военнопленных, как скот, и везли их в концлагеря. Взглянув на фигуры измученных и еле живых заключенных, пронизывает ужас.

Нина Постникова, волонтер «Поезда Победы»:

- Страх и сжатость внутри всего. Такое нагнетение. Давит атмосфера, особенно в вагоне с концлагерем неимоверные эмоции, просто окунаешься полностью вот в эту атмосферу и накатывает грусть, тоска вообще, что как это было.

По всему маршруту посетителей сопровождает аудиогид. Его рассказ основан на воспоминаниях молодой девушки-машиниста Елены Чухнюк. На войну она смотрела из кабины локомотива. Реализма экспозиции добавляют предметы того времени, уникальные аудио и видеоматериалы, которые по крупицам собирались в архивах страны.

Регина Ишмулина, один из организаторов исторического проекта «Поезд Победы»:

- Экспозиции создавались с идеей того, что это должно быть максимально живо. Максимальное погружение у зрителя происходит, когда он видит какие-то мелочи. То есть звуки написаны, которые вы могли слышать во всех вагонах, они написаны специально для каждого вагона. Создана уникальная IT-система.

Поезд из Мурманска уже отправился дальше, за короткое время он проедет по всей линии фронта. Из-за сложившейся эпидобстановки, посмотреть экспозицию смогли лишь небольшие группы школьников и студентов, а также военнослужащие Северного флота. Такие меры были приняты, чтобы в первую очередь обезопасить посетителей.

Небольшой отряд военнослужащих, который посетил выставку, помимо масок попросили надеть перчатки, мало ли. А глава региона так и вовсе отказался от визита на экспозицию. Впрочем, для многих жителей Заполярья такой ограниченный допуск до посещений оказался оскорбительным, мол, а как же память. Так наши дети не узнают о победе, и это на минутку в городе-герое, где едва ли не на каждом шагу есть монументы и мемориальные доски,  нужно только поднять голову, обратить внимание и рассказать ребенку, но это в том случае если, есть что.  Но даже если нечего, расстраиваться не стоит, на Кольский полуостров уникальный музей вернётся в мае следующего года, чтобы его смогли посетить как можно больше северян.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Побочный эффект пандемии – в Мурманской области выпущено пищевой продукции на 58,1 млрд рублей, а прибыль получили – 5,9 млн
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: НОВЫЙ СЕЗОН«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

Лилия
31.10.20 11:34
Мера безопасности, которая не соблюдается В таком маленьком городе и не могут снизить заболеваемость , просто смешно
Комментарий к новости:199 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено за сутки в Мурманской области
Константин Арестов
30.10.20 20:40
Почему одни общие слова? Где ссылка или цитата из постановления губернатора Мурманской области?
Комментарий к новости:199 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено за сутки в Мурманской области
Ольга
26.10.20 11:05
Видно, что уже нечем мужикам заняться в нашем государстве.
Комментарий к новости:В Мурманске установлен мировой рекорд по силовому экстриму: атлеты сдвинули с места парусник «Седов»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Метод Фрейда». Художественный сериал, 1 серия (16+)22:55«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Рост цен на бензин в Мурманской области почти остановился-PRO Валюту (16+)Цены на нефть дают надежду на укрепление рубля-PRO Энергетику (18+)Энергетики обнаружили подпольную майнинговую ферму в селе Тулома-PRO ЖКХ (18+)Мораторий на пени - до 1 января 2021 года, или «Спасательный круг» для граждан бросает «Мурманэнергосбыт»-PRO Нефть и газ (18+)Сделано четвертое крупное открытие «Газпрома» на шельфе полуострова в Карском море за последние два года-PRO Законы (18+)Путин подписал закон о диспансеризации военных и проверке их на наркотики
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика