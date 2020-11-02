Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» побывал в Мурманске

8 вагонов, в каждом из которых показывается одна из основных вех Великой Отечественной войны. Совершить путешествие на несколько десятков лет назад смогла и наша съемочная группа.

Довоенное время. За окном мирная жизнь. Обычный вокзал, солнечный летний день. Пассажирский вагон, в котором едут самые разные люди: инженеры, пионеры, летчики. Кто-то читает книгу, кто-то беседует и играет в шахматы. Никто из них даже не подозревает, что остаются последние часы мирного времени. Но стоит перейти в соседний вагон, и ты понимаешь, что попал в страшный 1941 год.

Каждый вагон в этом поезде – своего рода вехи войны. Вот, например, окоп. Здесь прячутся от обстрела и бомбежек солдаты. А это, пожалуй, самая страшная часть выставки. Товарный поезд, в который немцы загоняли военнопленных, как скот, и везли их в концлагеря. Взглянув на фигуры измученных и еле живых заключенных, пронизывает ужас.

Нина Постникова, волонтер «Поезда Победы»:

- Страх и сжатость внутри всего. Такое нагнетение. Давит атмосфера, особенно в вагоне с концлагерем неимоверные эмоции, просто окунаешься полностью вот в эту атмосферу и накатывает грусть, тоска вообще, что как это было.

По всему маршруту посетителей сопровождает аудиогид. Его рассказ основан на воспоминаниях молодой девушки-машиниста Елены Чухнюк. На войну она смотрела из кабины локомотива. Реализма экспозиции добавляют предметы того времени, уникальные аудио и видеоматериалы, которые по крупицам собирались в архивах страны.

Регина Ишмулина, один из организаторов исторического проекта «Поезд Победы»:

- Экспозиции создавались с идеей того, что это должно быть максимально живо. Максимальное погружение у зрителя происходит, когда он видит какие-то мелочи. То есть звуки написаны, которые вы могли слышать во всех вагонах, они написаны специально для каждого вагона. Создана уникальная IT-система.

Поезд из Мурманска уже отправился дальше, за короткое время он проедет по всей линии фронта. Из-за сложившейся эпидобстановки, посмотреть экспозицию смогли лишь небольшие группы школьников и студентов, а также военнослужащие Северного флота. Такие меры были приняты, чтобы в первую очередь обезопасить посетителей.

Небольшой отряд военнослужащих, который посетил выставку, помимо масок попросили надеть перчатки, мало ли. А глава региона так и вовсе отказался от визита на экспозицию. Впрочем, для многих жителей Заполярья такой ограниченный допуск до посещений оказался оскорбительным, мол, а как же память. Так наши дети не узнают о победе, и это на минутку в городе-герое, где едва ли не на каждом шагу есть монументы и мемориальные доски, нужно только поднять голову, обратить внимание и рассказать ребенку, но это в том случае если, есть что. Но даже если нечего, расстраиваться не стоит, на Кольский полуостров уникальный музей вернётся в мае следующего года, чтобы его смогли посетить как можно больше северян.