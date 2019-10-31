Уникальный полёт совершил экипаж противолодочного самолёта Ил-38 Северного флота

Экипаж противолодочного самолёта Ил-38 Северного флота повторил маршруты полётов первого полярного лётчика Яна Нагурского в Арктике.

Полёт Ил-38 проходил на малых высотах над островами архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, а также акваторией Баренцева и Карского морей. Общая протяжённость маршрута составила более 4000 километров, а длительность полёта – около 8 часов.

На самом северном архипелаге России североморцы пролетели по пути потерянной экспедиции Георгия Седова, поиском которой занимался Ян Нагурский. Прошли на предельно малых высотах над островами Греэм-Белл, Ева-Лив, Рудольфа, Земля Александры, Вильчека, фактически облетев архипелаг Земля Франца-Иосифа по кругу.

Экипаж Ил-38 так же провёл разведку ледовой обстановки и экологический мониторинг, осмотрел места стоянок арктических экспедиций. Наблюдения лётчиков позволят, в том числе проанализировать интенсивность глобальных климатических изменений.