Уникальный сад «Ботаникум» в МАУ заиграл весенними красками

Внутренний двор учебного корпуса МАУ на проспекте Ленина, 57 уже более десяти лет является украшением университета и площадкой для научных исследований. Здесь, хоть весенняя погода и непредсказуема, некоторые сорта цветов уже можно увидеть.

Уникальный сад «Ботаникум» появился по инициативе студентов и преподавателей в 2011 году на учебно-научной базе МАГУ в Туломе. Сейчас его жизнь продолжается в Мурманске, где коллекция цветущего оазиса насчитывает около 500 видов растений. Несмотря на прохладную и местами даже снежную погоду, некоторые из них уже радуют глаз. Среди таких - подснежники, крокусы, пролески и весенники.

Гостями сада часто становятся учащиеся школ. На этот раз Мурманский арктический университет принял ребят из 6-й гимназии. У них была возможность не только больше узнать о наполнении «Ботаникума», но и изучить растения под микроскопом.

Мария Меньшакова, ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Мониторинг и сохранение природных экосистем Арктики» МАУ: «Для детей немного сложно и скучновато слушать рассказ экскурсовода, им хочется что-то поделать, поэтому мы предлагаем небольшие эксперименты. Это может быть химия растений, поскольку они богаты разнообразными веществами»

Михаил, студент МАУ, свой вклад в развитие сада вносит уже на протяжении двух лет – занимается ландшафтным дизайном и наблюдает, как со временем пространство расцветает.

Михаил Давидюк-Мельник, студент МАУ: «Очень нравится работать с растениями, видеть результат своего труда, хоть и не в краткосрочной перспективе, но всё равно очень приятно, когда видишь то, что происходит со временем, как преображается сад».

С наступлением лета «Ботаникум» заиграет новыми красками, а пока задача учащихся, преподавателей и неравнодушных желающих подготовить почву к тёплому сезону.