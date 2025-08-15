Уникальный сад на берегу Кольского залива создал пенсионер

Сад камней в Дровяном - местная достопримечательность, настоящая выставка самобытного искусства, парк и уютное место для отдыха. До 2021 года здесь ничего не было. Пляж заполнял мусор, а причал, с которого когда-то уходили спасательные буксиры, стоял полуразрушенный…

Сегодня здесь «Сад камней», как его окрестили посетители, можно назвать настоящей достопримечательностью Дровяного. На западном берегу Кольского залива у самой кромки воды теперь находится парк с диковинными и самобытными скульптурами из дерева и камня, которые можно разглядывать часами. Многие туристы так и делают, а люди, разбирающиеся в современном искусстве, и вовсе говорят, что некоторые экспонаты заслуживают отдельного внимания.

Генрих Боярович живёт в Дровяном с 1984 года. Этот пляж для него и место работы, и просто родной берег.

Генрих Боярович, создатель Сада камней: «После мореходки приехал сюда по направлению. Здесь спасательная часть была, там отделы кадров были, а здесь стояли буксиры. Отсюда начал свою морскую профессию».

После выхода на пенсию Генрих Генрихович, начав чистить пляж от мусора, решил сделать что-нибудь такое, чем можно было бы любоваться. Так всё и началось: с первой лавочки и выложенного из камней столба. Мужчина решил для себя, что всё, что здесь будет найдено, станет частью его парка. Даже инструменты, которыми мастер создаёт свои скульптуры, тоже находки с пляжа.

Генрих Боярович, создатель Сада камней: «Современного ничего здесь нет. Только ножовку иногда брал – современный инструмент. Задался целью только то, что здесь находил, вот этим и работать. Не получается, тяжело, но добился цели, оказывается, что что-то получилось. Ну, естественно, находил что-то на берегу, с залива волны во время приливов приносят кое-что интересное».

Созданные пенсионером конструкции держатся исключительно под тяжестью собственного веса, в изготовлении автор почти не использовал скрепляющие материалы. Однако фигуры продолжают стоять на своих местах наперекор ветрам и дождям.

Генрих Боярович, создатель Сада камней: «Оно само по себе держится».

– И сколько времени уже держатся?

– Года три, точно. Так тут и ветра такие хорошие были, и прилив сильный был, а вот стоит!

Самое интересное, что во время прилива часть пляжа погружается под воду, но экспонатами и это не страшно. В парке помимо скульптур много лавочек, с которых открывается живописный вид на Кольский залив.

А в начале сада гостей встречает большая шлюпка, ставшая беседкой со столами и удобными сиденьями.

Генрих Боярович, создатель Сада камней: «Слава богу, что помог с этой шлюпкой тракторист, хороший человек – Вася. Спасибо ему огромное. Это он один притащил её сюда. Я место указал, он её поставил. Один человек на тракторе, вот он поставил эту шлюпку. Ну, а начальники колхоза выделили мне швартовые троса, краску. Им тоже спасибо».

Каждый год парк пополняется новыми скульптурами, а совсем недавно здесь появилась и памятная табличка, посвящённая Евгению Кондращенко – фронтмену музыкальных проектов «Джек скоро будет» и «BorodaDovлatova». Музыкант и сам жил в Дровяном, он порой выступал для друзей в Саду камней у залива.

Необычный сад уже стал и объектом для экскурсий, и одиночных прогулок мурманчан и гостей города. Люди часто приезжают из областного центра сюда, чтобы полюбоваться заливом, прогуляться мимо фантастических фигур и посидеть в шлюпке-беседке.

Анастасия Ратаева, посетительница Сада камней: «Бываю здесь, потому что красиво. Сижу тут, здесь красиво, спокойно, нет машин. Сидишь, думаешь о жизни».

Как говорит сам Генрих, гостям он всегда рад, главное, чтобы ничего не ломали.

Причудливые исполины, животные и морские обитатели, красота в глазах смотрящего и смысл тоже. Поэтому названия своим работам создатель не даёт и экскурсии не проводит. Мужчина отправляет свои труды в «открытое плавание», где каждый пришедший может увидеть в его работах то, что сам захочет.