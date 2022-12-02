Универсальный атомный ледокол «Урал» покинул Мурманск и отправился в первый рабочий рейс

Экипажу предстоит работать в Карском море.

Буквально недавно «Урал» впервые зашёл в порт приписки Мурманск. А теперь, накануне Дня атомного ледокольного флота, новенький атомоход отправился в свой первый рейс. Он один из трёх недавно построенных судов нового проекта, которые сейчас считаются самыми большими и мощными в мире.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Это действительно исторические события происходят на наших глазах. И сегодня мы уже говорили, какое большое количество людей работает над созданием таких уникальных судов. И сколько задействовано здесь человеческой мысли, рук. И хочется пожелать экипажу только удачи в работе. И укреплять роль России в Арктике, у которой сейчас конкурентов в мире нет».

90% всего оборудования «Урала» отечественное. Строили его примерно 6 лет на Балтийском заводе. Сейчас там создают ещё два атомохода проекта и планируют заключить контракт на производство ещё нескольких. Кроме этого, необходимо со временем заменить и дизельные ледоколы, по плану не менее 4 штук.

Алексей Кадилов, генеральный директор АО «Балтийский завод»: «Каждый ледокол серийный – это 6 млн 400 тысяч часов работы завода. Один работник завода даёт работу семи по стране. Реакторы, электродвижение, турбины, металл, из которого делается ледокол».

Леонид Ирлица, и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот»: «Четыре дизельных ледокола, которые необходимо заместить, атомные в западном секторе, чтобы обеспечить круглогодичную навигацию в восточном секторе. Плюс к этому необходимо для всех атомных ледоколов судно атомно-технологического обслуживания. Плюс развитие нашей инфраструктуры – перегрузочный комплекс, краны, причалы».

Благодаря появлению «Урала» и его братьев – универсальных ледоколов - будет ударными темпами продолжено освоение и развитие Северного морского пути.

Вячеслав Рукша, заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» - директор дирекции Северного морского пути: «Новый шаг, который мы должны сделать – бесспорно, регулярную круглогодичную навигацию по всем трассам Северного морского пути или, как мы коротко говорим, восточный маршрут. Для этого надо бы ещё три-четыре ледокола».

Экипажу «Урала» сейчас предстоит работать в Обь-Енисейском районе Карского моря. Судно отправилось в рейс под руководством капитана Ивана Курбатова. Он родом из Новосибирска. Всегда мечтал покорять новые просторы, поэтому с удовольствием отправляется познавать Арктику. Конечно, вместе с большим дружным экипажем.

Иван Курбатов, капитан атомного ледокола «Урал»: «Экипаж мне хорошо знаком. Со многими работал. С кем-то в первый раз буду работать, но уже познакомились на приёмке. Все хорошие профессионалы. Также много молодых парней, берём стажёров, будем обучать новому оборудованию».

По словам капитана, в Карском море погода сейчас хорошая, происходит ледообразование. Новое судно надёжное, может ходить на глубокой воде и на мелководье в руслах рек, ломая лёд толщиной до трёх метров. В ледоколе экипаж уверен. Он рассчитан на 40 лет службы.