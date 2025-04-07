Универсальный атомный ледокол «Якутия» покинул достроечную набережную Балтийского завода и отправился в Мурманск

Судно пройдёт по Балтийскому морю, Атлантике, Баренцеву морю.

Судно пройдёт по Балтийскому морю, Атлантике, Баренцеву морю.

В течение нескольких месяцев специалисты завода и подрядных организаций проводили швартовные, а затем и ходовые испытания, а также готовили ледокол к переходу.

После поднятия флага судно вошло в состав атомного ледокольного флота России. «Якутия» стала четвертым по счёту судном, построенным на Балтийском заводе по заказу «Атомфлота».

До этого на заводе построили и передали заказчику ледоколы «Арктика», «Сибирь» и «Урал».

Напомним, «Якутию» заложили на Балтийском заводе 26 мая 2020 года, а уже 22 ноября 2022 года состоялась торжественная церемония спуска на воду, в которой принял участие Президент России Владимир Путин.

В настоящее время на Балтийском заводе продолжается строительство ледоколов «Чукотка» и «Ленинград», а также многофункционального судна атомно-технологического обслуживания «Владимир Воробьев». В этом году будет заложен ледокол «Сталинград».