«Университет детства», или Миссия детского сада «Березка» города Снежногорска

Несколько лет побед в конкурсах и реализации образовательных проектов связывает девятый детский сад города Снежногорска с Международной программой «Университет детства». Если сначала новые знания и опыт в области дошкольного образования получали только педагоги, то в этом году к ним присоединились родители. Итогом участия в конкурсных этапах стала не только победа, но и открытие на базе учреждения киноклуба и семейной игротеки.

Несколько лет побед в конкурсах и реализации образовательных проектов связывает девятый детский сад города Снежногорска с Международной программой «Университет детства». Если сначала новые знания и опыт в области дошкольного образования получали только педагоги, то в этом году к ним присоединились родители. Итогом участия в конкурсных этапах стала не только победа, но и открытие на базе учреждения киноклуба и семейной игротеки.

Вот уже шестой год детский сад «Березка» города Снежногорска следует главной миссии Международного конкурса имени Льва Выготского – формированию саморазвивающегося сообщества профессионалов. Однако в этом году границы проекта организаторы значительно расширили, коснулось это не географической составляющей, а родительских компетенций.

Ксения Прошутинская, победитель конкурса имени Л.С. Выготского, г. Снежногорск: «В этом конкурсе много разных этапов, очень интересных, а некоторые мне показались непреодолимыми. Вышло, что мы участвуем наравне с педагогами - родители выполняют те же задания, что и педагоги».

Впервые родителям позволили познать ту сферу, в которой ежедневно приходится находиться и работать дошкольным работникам: воспитателям, логопедам, другим сотрудникам детских садов. Часть испытаний касалась определения лидерских качеств – подать пример, повести за собой, организовать собрание. Ещё часть – развития навыков индивидуальных и творческих.

Татьяна Алёхина, победитель конкурса имени Л.С. Выготского, г. Снежногорск: «На самом деле очень сложно писать о себе, как оказалось. Это трудная задача: вспомнить обо всех достижениях, продумать глобальную идею, суметь её донести, при этом быть честной, открытой, заинтересованной. Это было сложно».

На этом Татьяна решила не останавливаться и продолжить работу в области педагогики. Впереди её ожидает летняя школа на базе проекта «Университет детства». А для остальных мам и пап детский сад «Берёзка» предлагает свои образовательные площадки. Это также результат участия в международном конкурсе.

Евгения Гагауз, победитель конкурса имени Л.С. Выготского, г. Снежногорск: «В рамках нашего сада мы теперь проводим киноклуб. Мы созываем родителей, они бывают организаторами – предлагают посмотреть какой-то фильм педагогам, родителям из другой группы, мы обсуждаем – всё дружно и весело проходит».

Обычно это небольшие познавательные киноленты и мультфильмы. Их родители с психологами, специалистами по дошкольному образованию и логопедами разбирают, мнения порой разделяются, но итог, как правило, один – подходы к воспитанию могут быть разными, главное, ребёнка уважать и любить таким, какой он есть.