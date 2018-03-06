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День за днём с «Арктик-ТВ»06.03.18 19:30

Университет опять готовит специалистов для армии страны

Мы уже не раз рассказывали о подготовке курсантов Мурманского государственного технического университета к поступлению на вновь открывшуюся военную кафедру. После прохождения комиссии и проверки лучшие  студенты были отобраны для прохождения военной подготовки. Сегодня в главном корпусе МГТУ состоялось торжественное мероприятие, посвящённое вступлению курсантов  университета в ряды Вооруженных Сил России.

В галерее Почётной славы МГТУ состоялось торжественное построение, посвященное началу военной подготовки курсантов. В мероприятии приняли участие все, кому небезразлична судьба университета и развитие военного дела в стенах вуза. В открытии приняли участие и почётные гости.

- Новое открытие военной кафедры в МГТУ, как и строительство Нахимовского училища, только подчеркивает огромное значение, которое придает Министерство обороны Российской Федерации и руководство нашей страны Мурманской области, как форпосту России в Арктике, - отметила в своём приветственном слове Марина Ковтун, губернатор Мурманской области.

Чтобы попасть на новую  кафедру,  кандидатам пришлось пройти серьёзный медицинский осмотр, продемонстрировать комиссии отменную физическую подготовку. Однако, по мнению экспертов, настоящий военный должен отличаться не только силой и здоровьем, но и интеллектуальными способностями.  В итоге только 86 студентов университета стали первыми курсантами военной кафедры МГТУ. 

- Уважаемые товарищи, открытие венной кафедры в любом учебном заведении поднимает, в первую очередь, престиж этого заведения, а у преподавательского состава появляется возможность набирать для обучения самых грамотных и самых достойных, - констатирует Юрий Бояркин, вице-адмирал.

Ректор технического университета Сергей Агарков отметил, что быть курсантом военной кафедры очень почётно и значимо, ведь в дальнейшем эти юноши станут достойными защитниками Отечества.

- Товарищи курсанты, поступив на военную кафедру, вы сделали в своей жизни ещё один ответственный выбор, который позволит вам не только приобрести военную специальность и получить, в случае успешного прохождения учебы, сборов и сдачи выпускных экзаменов,  воинское звание,  - сказал Сергей Агарков, ректор МГТУ. - Но и, если понадобится, профессионально и с честью выполнить свой конституционный долг по защите Отечества.

После завершения торжественного митинга юноши сделали совместную фотографию с почётными гостями, и направились в учебный корпус, где сразу же приступили к занятиям. По мнению курсантов, учеба на военной кафедре имеет множество преимуществ, например, получение по завершению обучения звания «сержант» и хороший карьерный рост. 

На кафедре будут готовить специалистов трёх профилей: пулемётчик, корабельный электрик и радиотелеграфист. Напомним, военно-морская кафедра входила в структуру вуза с 1950 по 2008 год и за это время подготовила более 15 тысяч офицеров запаса.

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