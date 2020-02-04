Уполномоченного по правам человека в Мурманской области завалили проблемами северяне

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора встретился с уполномоченным по правам человека в Мурманской области Михаилом Шиловым. Темой встречи стали итоги работы с населением за 2019 год.

В администрацию Мурманска за прошедший год обратились более 16,5 тысячи граждан: 8,5 тысячи - с проблемами ЖКХ, более 7 тысяч – по вопросам городской экономики. И немалую часть из них невозможно решить без вмешательства уполномоченного по правам человека.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Те проблемы, которые люди ставят перед нами, требуют оперативного вмешательства. Если мы не можем решить эти вопросы оперативно, тогда, значит, мы плохо работаем. Или бывает другая ситуация, надо что-то подкрутить в законодательстве, в нормативно правовой базе».

Михаил Шилов, уполномоченный по правам человека в Мурманской области: «В декабре месяце подводили итоги, очень много вопросов было решено положительно. И это очень здорово, что вопросы решаются быстро, вопросы решаются качественно и люди остаются довольны».