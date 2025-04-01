Уполномоченные отчитались, глава региона поблагодарил их за работу

Андре Чибис провёл заседание правительства по итогам работы уполномоченного по правам ребёнка Алевтины Андреевой и уполномоченного по правам человека Михаила Шилова.

Открывая заседание, глава региона отметил, что в нашем регионе наметилась тенденция по снижению обращений, касающихся острых вопросов.

За год в Мурманской области было зафиксировано 307 обращений граждан в адрес уполномоченного по правам ребенка, с этой информации и начал заседание регионального правительства губернатор Андрей Чибис.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Наша задача, поставленная Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, чтобы больше детей оставались в семьях. Профилактическая работа должна быть ориентирована именно на это. Эту задачу в рамках визита в регион обозначала также уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова. С учётом этого донастраиваем системы, которые у нас за это отвечают».

Приоритетная задача правительства Мурманской области – повышение демографии. Сегодня в регионе проживают 114 тысяч семей с детьми, из них более 10 тысяч — многодетные. С 2017 года численность многодетных родителей выросла на 57%. Сейчас в нашем регионе действуют 27 мер поддержки для семей с детьми. Среди них: сертификат на региональный материнский капитал, выплаты по программе «Зарплата мамы», выплаты ко Дню знаний, «Родовая сумка» и проект «На Севере – малыш».

Алевтина Андреева, уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области: «Хочу обратить внимание на то, что в прошлом году сюда приезжал федеральный уполномоченный дважды. Знакомился с деятельностью наших образовательных учреждений. Особое внимание уделено домам ребёнка, где у нас находятся детки 0-4 лет. Нам было указано на то, чтобы мы предпринимали меры для сокращения сроков пребывания детей в этих учреждениях. Проведена большая работа и из 40 взятых на контроль федеральным уполномоченным, на сегодня уже возвращены домой 50 детей».

За 2024 год в адрес уполномоченного по правам человека Мурманской области поступило более 1,5 тысячи обращений. Чаще всего северяне выступают с вопросами защиты гражданских прав. Особое внимание уделяется молодёжи, пенсионерам и, конечно, военнослужащим.

Михаил Шилов, уполномоченный по правам человека в Мурманской области: «Вопросы непростые, достаточно тяжёлые. Самое главное, что в нашем деле оперативность. Но, к сожалению, такие вопросы оперативно не рассматриваются. Месяц, два, три. Самое главное, чтобы эти вопросы решались положительно. И когда жители Мурманской области вызволяются из плена, для нас это счастье. Это здорово».

За период деятельности аппарата уполномоченного по правам человека Мурманской области (с 2013 года) подписано более 70 соглашений о сотрудничестве, активно развивались проекты правового просвещения.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Просил бы, чтобы не просто были соглашения о сотрудничестве, а чтобы они работали. И ещё просьба, надо добавить в просветительские молодёжные проекты экономическую составляющую, чтобы помимо истории края, духовно-нравственного воспитания нашим ребятам рассказывали и о текущей ситуации в области, о рабочих местах, о тех проектах, которые сегодня реализуются на территории Мурманской области, об образовании, которое можно получить».

В завершении заседания глава региона поблагодарил коллег за работу.