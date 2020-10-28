Уполномоченный по правам человека в Мурманской области и руководство регионального МЧС подписали соглашение о сотрудничестве

Новый документ предусматривает развитие совместной деятельности в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина на территории Заполярья. Соглашение даст возможность объединить усилия по решению общих проблем, повышению законодательного уровня жизни населения.

Михаил Шилов, Уполномоченный по правам человека в Мурманской области: «Уверен, что наши совместные отношения будем активно и плодотворно работать».