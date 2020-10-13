Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мурманской области Елена Тихонова покидает свой пост

Об этом сообщает источник близкий к правительству региона.

Причиной ухода с должности стало состояние здоровья Елены Тихоновой, из-за чего омбудсмен приняла решение о переезде в другой регион.

Губернатор удовлетворил прошение об отставке.

Напомним, Елена Тихонова была представлена в качестве уполномоченного по защите прав предпринимателей на заседании Мурманской областной Думы в декабре прошлого года. До этого она занимала пост министра экономического развития региона.