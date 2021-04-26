Упорная борьба под звуки весенней капели

Более 80 спортсменов приехали со всей области в столицу Заполярья, чтобы принять участие в традиционных соревнованиях по греко-римской борьбе «Весенняя капель».

Соревнования по греко-римской борьбе «Весенняя капель» проходят в Мурманске уже 31 раз. В прошлом году состязание из-за пандемии пришлось отменить. Сейчас спорт постепенно «оживает», но последствия вынужденной паузы до сих пор ощутимы.

Игорь Шкуратов, судья, г. Снежногорск: «Провал был очень большой - не было соревновательной деятельности, тренировочной деятельности. Все было на удалёнке. Провал в технической подготовке и отсутствие соревнований сказалось на физподготовке всех спортсменов».

Такие состязания для ребят сейчас крайне важны. На коврах они вновь могут испытать силы и почувствовать дух соперничества. Победа любит только самых упорных.

Андрей Горельцев, президент Федерации спортивной борьбы города Мурманска, мастер спорта СССР по классической борьбе: «Ребята, которые борются, стараются, работают много на ковре, выйдут в фавориты, а кто будет лениться, тот будет проигрывать».

На соревнования съехались более 80 молодых ребят со всей области. За свою продолжительную историю существования фестиваль стал путевкой в спортивную жизнь для многих начинающих атлетов нашего региона.

Ирина Андреева, директор Центра организационно-методического обеспечения физической культуры и спорта «Стратегия», г. Мурманск: «На этих состязаниях выросло уже несколько поколений, которые пройдя этот старт, сложили позитивное впечатление о борьбе и сюда приводят уже своих детей. И здорово, что есть эта преемственность».

Родители зачастую приводят детей в спортивные секции не только для того чтобы занять свободное время, но и подобрать увлечение способное дисциплинировало и развить внутренний стержень. По словам митрополита Мурманского и Мочегорского Митрофана, физическая активность в наше время ещё и отличный способ оторвать детей от гаджетов.

Митрофан, митрополит Мурманский и Мончегорский, глава мурманской митрополии: «Когда я был молодой, нас было не загнать домой со двора, а сейчас проблема другая, как выгнать. Надо чтобы ребята вернулись в реальную жизнь и узнали, что такое спорт, дружба и товарищество, азарт».

Из-за ограничений в столицу Заполярья не смогли приехать постоянные соперники из Норвегии и Карелии. Тем не менее соревнования были организованы на высоком уровне.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Я много помогаю Федерации восточных единоборств, я помогаю ещё и этой федерации. У нас больше дружеские отношения. Я уважаю спорт, сам в детстве боролся, правда короткий промежуток времени. Все такие виды спорта готов поддерживать».

Во время схватки противники стремятся уложить друг друга на лопатки, используя разрешенные приёмы. Для болельщиков такой олимпийский вид спорта - захватывающее зрелище.

Сергей Агеев, главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника №1»: «Конечно сегодня мне здесь быть очень приятно, тем более видеть такую спортивную молодёжь, здоровых мальчиков и девочек, которые занимаются борьбой. У нас на улице капель и здесь «капель», и я хочу зарядится на предстоящую рабочую неделю».

«Весенняя капель» помогает ребятам поверить в свои силы, и кто знает, возможно, некоторые из них свяжут себя со спортом высших достижений.