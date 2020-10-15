День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.10.20 19:30
Упорная борьба с коронавирусом продолжается
В Мурманской области сохраняется высокий уровень выздоровления северян больных коронавирусом. Но и уровень заболеваемости последние недели стабильно высокий. В этот раз в регионе выявлено 157 новых случаев заболевания CoViD-19.
Больше всего заболевших в Мурманске (+76), Североморске (+26) и Кандалакшском районе (+15). Пять человек за сутки умерли от осложнений вызванных коронавирусом. Уровень выздоровления пациентов от инфекции в Мурманской области – 83%, данный показатель в России - 77%.
Количество летальных случаев из-за COVID-19 в регионе почти в 2,5 раза меньше, чем по Северо-Западному федеральному округу. Однако растёт число пациентов, поступающих в лечебные учреждения с тяжёлой степенью заболевания.
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Последние комментарии
Vjhtvfy
15.10.20 11:43
Ну, рас*******ся Чибис! Всё-то у него прекрасно, чудесно и превосходно. Осень уже на улице - пора прекращать слащавые песни. * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Руководитель флотской столицы приняли «парад» спецтехники перед зимними «войнами»
Д.О. Вернер
11.10.20 19:22
Мурманчане, подскажите, когда будем отмечать 70-летие ввода в строй Тёщиного Языка или уже было? Это вот тут: https://yandex.ru/maps/org/tyoshchin_ yazyk/55183582434/panorama/? ll=33.095713%2C68.982
Комментарий к новости:11 октября мосту через Кольский залив исполнится 15-лет
Денис Калманов
11.10.20 04:00
Честно говоря, первыми о необходимости вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, заявили профсоюзы ФНПР. И в течение нескольких лет лоббировали эту тему. Хорошо, что сейчас дело сдвинулось с м
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