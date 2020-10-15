Упорная борьба с коронавирусом продолжается

В Мурманской области сохраняется высокий уровень выздоровления северян больных коронавирусом. Но и уровень заболеваемости последние недели стабильно высокий. В этот раз в регионе выявлено 157 новых случаев заболевания CoViD-19.

Больше всего заболевших в Мурманске (+76), Североморске (+26) и Кандалакшском районе (+15). Пять человек за сутки умерли от осложнений вызванных коронавирусом. Уровень выздоровления пациентов от инфекции в Мурманской области – 83%, данный показатель в России - 77%.

Количество летальных случаев из-за COVID-19 в регионе почти в 2,5 раза меньше, чем по Северо-Западному федеральному округу. Однако растёт число пациентов, поступающих в лечебные учреждения с тяжёлой степенью заболевания.