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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.02.21 19:30

Упорная борьба со снегопадом - на земле и на крышах

Вот северяне и дождались снежной зимы. И пока остальные регионы страны нам немного завидуют, в незавидном положении находятся службы ЖКХ. Именно им нужно оперативно разгребать снежные завалы, чтоб избежать коллапса.

Андрей Чибис на своей странице в «Инстаграм» ещё в пятницу сообщил, что за первые дни снегопада в Мурманске выпала месячная норма осадков. Не прекратились капризы погоды и в выходные дни. Многие паблики в социальных сетях регулярно сообщали о ненастье – сильных метелях и зарядах снега. Журналисты «Арктик-ТВ» решили проверить, как справляются управляющие компании с уборкой образовавшихся сугробов в такое непростое время.

Олег Курбатов, генеральный директор УК «Севжилсервис»: «Благодаря корректировке тарифа и установке актуальной оплаты по всему Ленинскому району, в начале января мы закупили четыре новых погрузчика. Техника работает вся. И, несмотря на такие авральные ситуации, как в субботу, могу сказать, что в субботу 9 единиц техники и все люди были на участках. В воскресенье работало пять единиц техники, сегодня у нас 10 единиц техники на маршруте».

Комментарии мурманчан под постами в социальных сетях подтверждают, что управляющая компания «Севжилсервис» со снегом действительно справляется. И хорошо, что люди относятся с пониманием к текущей погодной обстановке. Отметим, что рабочие убирают дворы ежедневно, даже в выходные дни.

Эльдар Каримов, водитель спецтехники: «Нам приходится и в выходные дни работать и сверхурочно оставаться, чтобы дворы не утопали в снегу. В среднем каждый погрузчик очищает по 4-5 домов за смену, за день это где-то 40-45 домов».

Большие проблемы создают и сами жильцы домов, игнорирующие объявления с просьбой на время уборки перепаковать личные автомобили. А ведь именно из-за них усложняется и без того непростая работа жилищников.

Даниер Сидабулаев, дворник: «В первую очередь, удобства людям сделать, чтобы выходили безопасно. Вышли на работу, а дети в школу».

Субботняя оттепель добавила проблем. Теперь на крышах домов начали расти сосульки, которые необходимо сбивать, как только они появляются, чтобы не создавать опасных ситуаций. На участке у «Севжилсервиса» работает 9 бригад по очистке крыш. А мы перемещаемся в Октябрьский район, где тоже идут активные работы.

Светлана Волошина, начальник участка №2 ЖЭУ-1 управляющей компании «Буревестник»: «В связи с тем, что в центре города у нас в основном дома со скатными кровлями, а это 20 домов, необходимость в очистке возникает практически на следующий день после того, как мы почистили. Стараемся, убираем, чистим. Все делаем для того, чтобы обезопасить жизнь людей, живущим в этом фонде».

Важно понимать, что мы живём в суровых северных условиях за Полярным кругом и организовать работу так, чтобы все дворы после обильного снегопада в один миг на утро стали чистыми, невозможно. Поэтому надо относиться с пониманием и давать специалистам какое-то время.

 

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