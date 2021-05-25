Упорству наших футболистов можно только позавидовать

Несмотря на холодный май, сезон уличных футбольных игр набирает обороты. В одном только Чемпионате Лиги «Мегаспорт» запланировано порядка двухсот матчей. Очередные 12 из них прошли в минувшие выходные.

Матч состоится в любую погоду. Это девиз мурманских футболистов. Накануне игр лиги «Мегаспорт» организаторам пришлось даже выложить в соцсети фото футбольного поля: вопросы игроков о его состоянии вошли в топ. Ведь днём ранее в Мурманске шёл снег.

Александр Бровков, капитан корпоративной команды «МЭС»: «Лето короткое, нужно играть даже в такую погоду, даже, если бы был снег. Вышли бы и играли!».

Согревает пока не теплое солнце, а поддержка болельщиков. Теперь команду «МЭС» и её самых преданных поклонников объединяет не только корпоративный дух, но и общая по стилистике форма.

Алла Истомина, генеральный директор АО «МЭС»: «Теперь я буду отличаться, когда буду приходить в качестве болельщика. Мне это очень приятно, что команда вот так откликнулась и поздравила меня, подарила мне свою футболку. Я пообещала, что в случае необходимости смогу выйти на поле для замены».

В календаре одной только Лиги «Мегаспорт» в Мурманске - порядка двухсот матчей в формате «восемь на восемь». На Центральном стадионе профсоюзов они состоятся в рамках шестого чемпионата Мурманской области.

Серьёзные планы и у самой молодой футбольной школы. Представительству легендарного клуба «Спартак» всего семь месяцев, но в нём уже занимаются десятки юных мурманчан. А некоторые воспитанники уже этим летом примут участие в федеральном турнире «Битва городов». Продолжит работу и социальный проект школы.

Дмитрий Патрушев, основатель футбольной школы им. Черенкова «Спартак Юниор» в г.Мурманске: «Социальный проект называется «Инклюзивный футбол» для детей с ограниченными возможностями. Он проходит у нас совместно с ДЮСШ 15, мы его пока называем «футбол выходного дня», потому что детки особенные, их сложно вырвать из той среды обитания, к которой они привыкли. Мы не можем прийти и сказать: «Теперь вы футболисты!». Мы постепенно.

Сейчас лучшее время для знакомств с другими клубами и командами. Так, с генеральным директором АО «Мурманэнергосбыт» Аллой Истоминой и руководством школы уже есть договорённость о совместном товарищеском матче. Энергетики сыграют со старшей группой «Спартак Юниор»: молодым футболистам важна практика на разных площадках.