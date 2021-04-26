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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.04.21 19:30

Управление дорожного хозяйства Мурманска находится в плачевном состоянии

Новый руководитель городского предприятия Маргарита Ковалёва утверждает, что компании необходимы финансовые вливания. Надо поднять сотрудникам зарплаты, сделать их конкурентоспособными, отремонтировать кабинеты, бытовые помещения и производственные базы.

Бывшее руководство, судя по увиденному нами, исправлять плачевную ситуации в Управлении не собиралось. Станислав Ланин руководил компанией и был депутатом. Может, поэтому Совет депутатов города Мурманска тоже просто молчал. В отличие от нового руководства.

О проблемах Управления дорожного хозяйства города Мурманска мы уже рассказывали. Новый руководитель организации Маргарита Ковалёва провела для нас экскурсию по одной из производственных баз. И то, что мы там увидели, нас шокировало. Разваливающиеся ангары для техники, бытовки в ужасном состоянии, протекающие потолки и скопление хлама, грязь и техника, хранящаяся на улице. В таких условиях работать невозможно. Поэтому и не спешат вчерашние выпускники техникумов и колледжей устраиваться в УДХ. А к ужасным условиям труда добавьте ещё и совсем небольшие зарплаты. За 11-часовые смены сотрудники получают 35 тысяч рублей в месяц. Все показать и рассказать новый директор не побоялась, потому что очень хочет переломить ситуацию.

Маргарита Ковалёва, директор ММБУ «УДХ»: «Я инициировала различные письма учредителю, что необходимо менять систему оплаты труда,  в первую очередь, потому что, если у нас машинист зарабатывает 35 - 36  тысяч рублей, то по городу Мурманску это неконкурентная заработная плата! Мы не привлечём дополнительно людей. Это было очевидно, поэтому, начиная с октября, в ноябре, декабре направлялись письма о том, что прошу предусмотреть определённые бюджетные ассигнования на фонд оплаты труда».

Такая политика предыдущего руководителя привела к тому, что в УДХ критическая нехватка кадров. Техника есть, а работать на ней некому. Для Маргариты Ковалёвой, которая вступила в должность в октябре прошлого года, эта новость оказалась неожиданной. На носу был период снегопадов, а компания, которая должна убирать город, к зиме оказалась просто не готовой.

Маргарита Ковалёва, директор ММБУ «УДХ»: «Надеяться на то, что содержание улично-дорожной сети будет поддерживаться надлежащим образом, не приходилось. Я поднимала эту тему неоднократно. Решение не было принято. Мы мобилизовались настолько, насколько могли, в той ситуации в которой мы находились, заходя в зиму. Я считаю, что сделала со своей стороны всё, что только могла».

Как правильно организовывать деятельность таких предприятий Маргарита Ковалёва знает. Она в сфере ЖКХ работает уже 11 лет. Большую часть времени на руководящих должностях. Поэтому и сейчас рассказывает всё откровенно, без утайки и со знанием дела.

Вот только УДХ - предприятие муниципальное, поэтому руководительница дорожной службы может лишь предлагать. Конечное решение - за городским Советом и городским главой. А они таким откровениям наверняка не рады.

Маргарита Ковалёва, директор ММБУ «УДХ»: «Я думаю, что со стороны городских властей нет никаких оснований для притеснения меня. Поскольку я никого ни в чем не обвиняла. Я не сказала ничего того, что явилось бы ложью, неправдой. Более того, я подняла эту тему после того, как она была поднята на уровне губернатора. Было проведено заседание у губернатора с участием прокуратуры области, прокуратуры города».

Маргарита Ковалёва не оставляет надежд привести Управление дорожного хозяйства в нормальный вид. В связи с этим она снова планирует представить свой доклад о ситуации в УДХ, смело заявив о проблемах, которые копились и не решались годами при прежнем руководстве Управления.

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