Управление дорожного хозяйства Мурманска приобрело новую установку для ямочного ремонта

Это инфракрасный нагреватель для дорожного полотна.

Современное оборудование позволит эффективнее восстанавливать дорожное покрытие с использованием снятого асфальта в качестве вторичного сырья и уменьшить влияние погодных условий на восстановительные работы.

Одна машина с этой установкой заменяет работу пяти единиц специализированной техники, а ремонт ямы занимает не более получаса. Сейчас специалисты тестируют оборудование на ямах разной глубины и размера, при различных погодных условиях, с разным уровнем прогрева и подготовки поверхности, чтобы выработать оптимальные настройки и определить эффективные режимы применения установки.

Параллельно состав дорожной бригады проходит обучение работе с новым оборудованием.