Управление дорожного хозяйства Мурманска продолжает ежедневную круглосуточную уборку снега с улиц областного центра

Как сообщает в своём телеграм-канале глава города Мурманска, за минувшие сутки вывезено 2638 кубометров снега, на дороги и тротуары, чтобы не было скользко высыпали 214 тонн смеси песка и соли.

Так же Юрий Сердечкин отметил, что на городских магистралях, внутриквартальных проездах, разворотных кольцах общественного транспорта работает 142 единицы техники, в ручной уборке лестниц, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов заняты 157 человек.

За состояние придомовых территорий отвечают УК, ТСЖ или ТСН, обслуживающее ваш дом. С жалобами на работу управляющей организации можно обратиться на единую региональную линию ЖКХ по номеру 0051.