Управление дорожного хозяйства Мурманска провело праздничные выходные в трудах и заботах

Усилиями рабочих бригад с улиц областного центра вывезено более 9 тысяч кубометров снега. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города.

Также Юрий Сердечкин отметил, что сотрудники Управления дорожного хозяйства продолжают трудиться в усиленном режиме: ведётся работа по удалению и вывозу снежно-ледяных образований с тротуаров и проезжих частей. Особое внимание уделяется содержанию лестниц, пешеходных переходов и остановочных комплексов.

Для противогололедной обработки улиц и дворов рабочими использовано 249 тонн смеси соли и песка.