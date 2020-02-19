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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.02.20 19:30

Управление дорожного хозяйства продолжает борьбу со снегом

Техника и дворники работают по всему городу. Чистят как проезжую часть, так и тротуары. Однако жители эту непростую задачу не облегчают. Сотрудники УДХ снова столкнулись с непониманием автовладельцев.

На проезде Связи сегодня шумно и не проехать. Пока большинство автовладельцев на работе – сотрудники Управления дорожного хозяйства убирают снег. Несколько погрузчиков, грейдер и тяжёлые самосвалы очищают дорогу, вывозят снежные кучи.

Объявления у подъездов с просьбой освободить обочины проезда коммунальщики вывесили заранее. Однако ожидаемого эффекта не получили. Часть автовладельцев добросовестно выполнили просьбу, остальные ничего менять не захотели. Более того, во время уборки на временно перекрытую территорию то и дело пытаются заехать автомобили. И это, несмотря на то, что на всех въездах стоят знаки запрещающие движение. Тем не менее, специалисты Управления дорожного хозяйства работу выполнили. Пока техника чистила проезжую часть, дворники убрали тротуар и лестницу. И такая работа сегодня идёт по всему городу.

Станислав Ланин, заместитель директора муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства»: «У нас работы ещё идут на улице Маклакова, тротуарная часть чистится. На улице Скальной тротуарную часть уже закончили чистить. Параллельно Самойлова убирается и Софьи Перовской. Это те работы, которые проводятся только в Октябрьском округе. Параллельно во всех трёх округах у нас работы ведётся».

 

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