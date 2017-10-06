Управление ГИБДД по Мурманской области рапортует – дороги города к зиме готовы!

Город к зиме готов! Об этом сегодня сообщили на расширенном рабочем совещании в Управлении ГИБДД по Мурманской области. Эксплуатационные организации готовы предоставить уборочную технику, уже закуплена пескосоляная смесь. Вместе с тем, на совещании отметили, что проблемы уходящего года по содержанию дорог будут учтены.

Рекордно снежная зима сезона 2016-2017 создала много проблем. Например, трассу Кола - Серебрянские-ГЭС перекрывали 13 раз, а дорога на Североморск, несмотря на переход в обслуживание «Мурманавтодора», осталась достаточно проблемной зоной. Эти трудности возникают по ряду причин: отсутствие дорожной техники в нужном количестве, техническая неисправность уборочной техники, не должный уровень организации взаимодействия между подрядчиками и непосредственно исполнительными организациями. Вместе с тем, за ненадлежащее содержание дорог в зимний или летний период предусмотрена административная ответственность и штраф в размере до 300 тысяч рублей. В этом году все ошибки прошлого года обещают учесть и исправить.

- Подобное расширенное совещание мы проводим ежегодно. Мероприятия по взаимодействию с каждым годом у нас проводятся на лучшем уровне, - отметил Михаил Нечаев, начальник отдела надзора управления ГИБДД по Мурманской области, подполковник полиции. - Значит, если брать, например, 3, 4 или 5 лет назад, то в то время было намного больше проблем, были проблемы с диспетчерскими службами в ночное время суток. С каждым годом этих проблемных вопросов всё меньше, будем стремиться нулевому значению этих проблем.