«Управление конфликтами»: в Мурманске прошёл семинар для некоммерческих организаций

Практическую лекцию провела тренер, создатель программ по лидерству, управленческим навыкам и переговорам Виктория Шухат из Москвы.

Судя по отзывам участников мероприятия, Викторию Шухат очень ждали в нашем регионе. География её трудовой деятельности обширная - от Калининграда до Хабаровска. Как эксперт по управлению она работает с бизнесом, государственными структурами и общественными организациями уже 27 лет.

В Мурманске семинар с участием эксперта организован региональным Ресурсным центром по поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций.

Наталия Зубова, руководитель проекта «Ресурсный центр по поддержке СО НКО Мурманской области»: «Так случилось, что нам повезло. Виктория согласилась провести специальный семинар для некоммерческих организаций. Тема была выбрана «Управление конфликтами». Мы считаем, что это очень актуально, поскольку в любой организации есть определенные сложности, которые нужно решать, которые нельзя оставлять незамеченными».

Как отмечает Виктория Шухат, каждый руководитель должен быть конфликтологом, а в общественной организации тем более. За годы работы чаще всего управленцы обращаются по трём ключевым вопросам, подчеркнула гостья. Это финансирование, объединение коллектива и управление конфликтами.

Виктория Шухат, эксперт по управлению: «Эмоциональный интеллект, понимание, что это управляемо, когда ты в состоянии разложить все проблемы по полочкам. Мы сегодня и будем заниматься этим, у нас около трёх часов для того, чтобы в эту истории вникнуть. Понятно, что этого недостаточно, когда ведутся серьёзные подготовки необходимо примерно три семестра. Я надеюсь, что я покажу сегодня основные взгляды, подходы, расскажу, какие бывают люди, как они себя ведут, как конфликты развиваются».

Мастер-класс состоялся в формате игры и взаимодействия между участниками. Каждый представил свою команду и ответил на вопрос, что их всех объединяет за одним столом.

- Мы все любит отдыхать на море, мы любим приносить пользу людям, мы все женщины и незамужние. И учиться новому.

В семинаре приняли участие около 60 человек из разных некоммерческих организаций Мурманской области. Например, Анастасия Мелехина приехала из Полярного. Девушка занимается развитием культурно-досуговой деятельностью на территории ЗАТО Александровск путём привлечения дополнительных средств и грантов.

Анастасия Мелехина, директор НКО «Культура в действии», г. Полярный: «Сейчас мы написали один из проектов. Это создание гончарной мастерской на территории нашего ЗАТО на базе детской школы искусств с привлечением их педагогов и с привлечением нашего населения – военного и гражданского. Чтобы людям было, где проводить время и что-то вносить в свою жизнь новое, интересное».

Также в мастер-классе приняли участие представители благотворительных организации. Одна из них Маргарита Абдурахманова. В её команде более 3000 сотрудников и для того, чтобы создать коллектив единомышленников, нужно долго и усердно трудиться.

Маргарита Абдурахманова, председатель и учредитель благотворительной организации «Радуга51»: «У нас организация большая. В ней разные категории людей: инвалиды, многодетные, неполные семьи. Я думаю, там очень много проблем».

Как отмечают участники семинара, такие мастер-классы помогают вдохнуть новую жизнь в развитие некоммерческих организаций региона.