Управление по ГО ЧС и ПБ России по Мурманской области подводит итоги 2024 года и благодарит «Арктик-ТВ» за поддержку

Заместитель начальника управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности наградил редакцию телеканала «Арктик-ТВ» благодарственным письмом за оперативность и информационную поддержку. Так подвели итоги работы организации за 2024 год.

Забыли выключить плиту и возник пожар? Попали в аварию? Жалко котёнка, боящегося слезть с дерева? С этими чрезвычайными ситуациями помогут справиться сотрудники Управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

2024 год был насыщенный на события: и освобождение от болотной западни лошадей, и ликвидация пожаров, и помощь пострадавшим в ДТП, а также многочисленные уроки безопасности с юными северянами, и учения личного состава. Примечательно, что в этом году управлению исполняется 20 лет, напомним, его работа началась 29 декабря 2004 года.

Анатолий Залесов, заместитель начальника Управления по ГО ЧС и ПБ России по Мурманской области: «У пожарных функционал расширен тем, что они реагируют на все неблагополучные ситуации. В рамках этого был реализован ряд мероприятий. Кто забывает прошлое, тот не имеет будущего, поэтому дань памяти предыдущим всем работникам отдали и плавно идём к 20-летию управления. За 20 лет есть, что вспомнить».