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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.03.25 19:30

Управление Росгвардии по Мурманской области провело День открытых дверей в одном из своих подразделений

Сотрудники отряда мобильного особого назначения «Медведь» пригласили на свой полигон старшеклассников средней школы № 1.

Правоохранители провели экскурсию, во время которой подробно рассказали о специфике работы бойцов, основных функциях и задачах спецподразделений. Ребятам продемонстрировали современную экипировку спецназовцев, образцы боевого оружия и познакомили с правилами эксплуатации квадрокоптеров.

Юных гостей пригласили на увлекательное путешествие на болотоходе по пересеченной местности.

Завершилось событие традиционным чаепитием из походной посуды в специально оборудованной палатке, участники могли обменяться впечатлениями и задать интересующие вопросы.

 

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