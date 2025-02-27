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Управление Роспотребнадзора по Мурманской области совместно с региональным Центром гигиены и эпидемиологии подвели итоги работы 2024 года

Александр Сергеев, руководитель Управления Роспотребнадзора по Мурманской области: «Профилактические мероприятия мы проводим в рамках профилактического режима … Их было проведено больше, чем за 2023 год на 23 процента».

Уже три года действует постановление правительства «Об особенностях организации и осуществления государственного надзора и муниципального контроля», которое накладывает мораторий на плановые проверки. Однако, это не означает что инспектор регионального Роспотребнадзора сидят без дела. Надзорные органы делают упор на профилактические мероприятия.

Александр Сергеев, руководитель Управления Роспотребнадзора по Мурманской области: «Профилактические мероприятия мы проводим в рамках профилактического режима … Их было проведено больше, чем за 2023 год на 23 процента».

Главное отличие от стандартных проверок в том, что по результатам нет ни штрафов, ни наказаний. Контролёры разъясняют возникающие вопросы и консультируют предпринимателей.

Лена Лукичева, депутат Мурманской областной Думы, председатель комитета по здравоохранению: «Профилактическое мероприятие – это проверка их деятельности без взаимодействия. Но при этом даётся рекомендация без применения административных санкций».

Такой подход существенно снижает надзорную нагрузку на бизнес, что особенно актуально в условиях санкций, когда главной задачей становится создание комфортных условий для предпринимателей, включая освобождение их от излишнего контроля со стороны проверяющих органов. Кроме того, большая работа проводится в рамках проекта «Санпросвет», который направлен на распространение современных санитарно-гигиенических знаний и навыков. Активно в этом и других мероприятиях Роспотребнадзору помогает Центр гигиены и эпидемиологии. Именно эта организация занимается контролем и прогнозированием эпидемиологической ситуации. К слову, центр также регулярно проводит профориентационные встречи с молодёжью и делится секретами своей работы.

Наталья Никитина, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Мурманской области: «Также проводим экскурсии для школьников для того, чтобы заинтересовать молодых специалистов».

На заседании, которое состоялось в станах Управления Роспотребнадзора, подвели итоги прошлого года, среди которых были отмечены положительные результаты мониторинга заболевших гриппом, что говорит об эффективности вакцинации населения.

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