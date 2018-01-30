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День за днём с «Арктик-ТВ»30.01.18 19:30

Управление Росреестра по Мурманской области отчиталось в работе за прошедший год

Управление службы регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области подводит итоги работы за 2017 год и строит планы на будущее. А также благодарит средства массовой информации за сотрудничество. Именно оно даёт возможность рассказать жителям региона об изменениях в законодательстве и о новых возможностях в предоставлении услуг, не выходя из дома.

Для управления Росреестра прошедший год знаковый и, в первую очередь тем, что именно в 2017 году вступил в силу закон о госрегистрации недвижимости. Новые требования полностью изменили работу службы, значительно сократив сроки рассмотрения обращений и выдачи документов.

- В соответствии с законом, максимальный срок при госрегистрации прав через МФЦ – 9 дней, при постановке на кадастровый учёт – 12 дней, - напоминает Денис Молдованцев, начальник отдела государственной регистрации недвижимости управления Росреестра по Мурманской области. - Тенденция у нас направлена на то, чтобы сокращать сроки по максимуму, чтобы обеспечить права граждан и юридических лиц.

Сегодня средний срок рассмотрения документов со дня обращения граждан в многофункциональные центры всего 5 дней. Задача – сократить временные рамки до трёх суток. А чтобы ещё более сэкономить время  - заявки можно подавать онлайн. В таком случае, ответ можно получить всего через день, но только при условия, что сделка, например, на покупку недвижимости нотариально заверена. 

- Электронные услуги набирают популярность. Пока, в основном, обращаются представители органов власти, но и среди граждан эти услуги становятся популярными, - говорит Маргарита Диденко, ведущий специалист-эксперт отдела госрегистрации недвижимости Росреестра по Мурманской области.

Среди других новшеств – возможность регистрации прав на имущество, приобретаемое в другом регионе. Теперь, чтобы оформить документы, уезжать из Мурманска не придётся. «Многие пытаются приобрести недвижимость за пределами региона - в тёплых краях. И эта услуга  экстерриториального принципа очень актуальна, - отмечает Анна Бойка, и.о. руководителя управления Росреестра по Мурманской области. - Возможность подачи документов в Мурманске на объекты, которые расположены за пределами нашего региона, например, в Санкт-Петербурге, Калининграде и других регионах страны».

Руководители управления Росрееста подчеркнули важность работы со средствами массовой информации и поблагодарили за сотрудничество журналистов, в том числе и коллектив телеканала «Арктик-ТВ».

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