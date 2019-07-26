Управления МВД и Росгвардии провели совместные учения

Сотрудники региональных управлений МВД и Росгвардии провели совместные учения, во время которых отработали основные элементы задержания опасных вооруженных преступников.

По задумке учений, на территорию Мурманской области проникла группа вооруженных людей, пытавшихся захватить крупные производственные объекты. Преступный замысел они планировали осуществить в отношении руководителей предприятий. Благодаря профессиональным и слаженным действиям правоохранителей, группа не смогла довести дело до конечной цели, и их планам не суждено было сбыться. Условных преступников «повязали» на месте.