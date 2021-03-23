«Управляшек» много, а порядка нет

Жители на улице Сомова областного центра не могут выйти их подъезда дома. Дворника, как и снегоуборочной техники, они уже давно не видели. Почему дорога к дому стала препятствием, узнала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Колейность во дворах, непроходимые сугробы - тема избитая, тем не менее, не теряющая актуальности. Жители дома №4 на улице Сомова в Мурманске оказались пленниками снежных завалов. Женщины преклонного возраста к такому положению дел уже, кажется, адаптировались и ловко, словно девчонки, перепрыгивают через препятствия. Смотрится, забавно, но на деле ситуация страшная.

Татьяна Владыкина, жительница г. Мурманск: «Посмотрите, вход в подъезд! Здесь живут пенсионеры, мне проблематично туда спуститься, двери еле открываешь и протискиваешься туда. А к соседнему дому скорая не может подъехать».

На этом пяточке по улице Сомова находятся несколько домов, их обслуживают сразу три управляющие организации и ни одна из них не берётся чистить небольшой участок, по которому ходят все жители ближайших многоэтажек.

У активных горожан есть предложение, которое, по их мнению, поможет исправить такую бесхозяйственность.

Ольга Кондрашкина, жительница г. Мурманск: «Надо бы сделать такую схему: убрать дворовые территории из реестра жильцов, мы бы за мусор, за капитальный ремонт платили, за уборку территории. Тогда был бы порядок абсолютный».

Воплотятся ли когда-либо креативные идеи в жизнь, нам неизвестно. Очевидно только одно - с приходом тепла все накопившиеся во дворе снежные массы станут озерами - одна комбеда буквально «перетечет» в другую.