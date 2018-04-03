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День за днём с «Арктик-ТВ»03.04.18 19:30

Управляшки еле-еле тянут на «тройку»

В Мурманск после длительных снегопадов пришла долгожданная оттепель. На козырьках домов наледь, во дворах снежная каша, по обочинам дорог  - огромные кучи снега. Справиться со всем этим должны управляющие компании. А вот получается ли? Их работу проверили представители администрации Ленинского округа.

Перепады температуры, частые осадки, оттепель. Для жилищников сейчас трудная  пора. Их работу проверяют специальные комиссии. Плановый рейд администрации Ленинского округа Мурманска показал, что кто-то работает на совесть, а кто-то про свои обязанности забывает. Проверка стразу трёх придомовых территорий, находящихся рядом, выявила массу проблем. К слову, ответственность за них несут разные управляющие компании.

Пешеходные дорожки у дома № 21 по улице Октябрьская в Мурманске особых нареканий комиссии не вызвали. А вот наледь местами на крыше выглядит угрожающе. Да и расчистку снега по обочинам, судя по снежным навалам, не проводили давно.

- Много замечаний по наледи, по уборке придомовых территорий, по посыпке пешеходных зон, - говорит Павел Саенко, заместитель начальника отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройства управления Ленинского округа г.Мурманска. - Управляющие организации работают, но на троечку.

Наледь на крыше по адресу: ул.Володарского, 2а было предписано руководству управляющей компании убрать ещё по итогам прошло рейда. Однако, огромные сосули и ныне там. К слову, первое предписание подразумевает штраф от 10 до 30 тысяч рублей, а при повторном - сумма санкций значительно возрастает. 

Рекордное число замечаний заслужил двор по адресу: ул.Володарского, 2б. Чтобы пройти по тротуару и не увязнуть в снежной каше, нужно иметь сноровку. К слову, в доме живёт много пожилых и маломобильных граждан.  Наледь с крыш здесь сняли, но вывезти снег и ледяные глыбы забыли. Представитель управляющей компании сказал, что сломалась техника «Техника подвела, сломалась.  Завтра-послезавтра уберём всё», - клянётся Сергей Миньков, инженер управляющей компании.

Состояние мусорных контейнеров образцовым не назовешь. Бытовой мусор вывозили недавно, а вот контейнер для пластиковых отходов полон. Как рассказали жители, много у этого дома и внутренних проблем: течёт крыша, давно нет горячей воды. Жильцы один за другим устанавливают  в квартирах бытовые приборы нагрева воды. Электричества дому нужно всё больше, отсюда скачки напряжения, поломки бытовой техники, частые перебои со светом.

- Во всём доме нет горячей воды. У нас была другая управляющая компания. Были проблемы с бойлером, - рассказывает Неля Николаевна, жилец дома № 2б по ул. Володарского. -  Должны были поменять, но бойлер исчез. Вначале ремонтировали, потом старая  компания нас бросила. Каждый раз новая компания, новые дворники.

Жалуется пенсионерка и на ежегодные весенние разливы, мешающие войти в подъезд, на  то, что лестничные марши не моют из-за отсутствия горячей воды. Но больше всего - на равнодушие со стороны управляющей компании.

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