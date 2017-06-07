Управляющая компания навела порядок в микрорайоне Росляково

В рамках городской программы «Мурманск - город чистоты» власти областного центра пристально следят за тем, как управляющие компании выполняют свои обязанности. К сожалению, на совесть трудятся далеко не все. Сегодня представители администрации наведались в микрорайон Росляково.

Захламлённые контейнерные площадки, открытые подвалы и чердаки, неубранная придомовая территория. Это лишь малая часть нарушений, которые зачастую допускают городские управляющие компании. Не избежал этих проблем и присоединённый к Мурманску бывший посёлок Росляково. За минувшие месяцы 2017 года по фактам плохой уборки дворов здесь было составлено 60 актов на устранение выявленных нарушений. Ещё 12 - из-за ненадлежащего состояния фасадов. Штрафов не было, но все предписания управляющие компании выполняли вовремя.

Нынешний рейд городской администрации тоже прошёл без потрясений: на улицах чисто, контейнерные площадки от мусора освобождены.

- Здесь нормальные руководители, - говорит Руслан Кучерявый, заместитель начальника управления Ленинского административного округа. - Они поняли, что надо делать. Потому что штраф получил, то надо заплатить деньги из собственного кармана и выполнить работу. Поэтому сейчас они прекрасно понимают, что лучше выполнить работу, устранить нарушения, если они есть по факту. Это всё объективно.